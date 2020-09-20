تحرك نيابي نحو وزير الاتصالات بسبب رداءة خدمة الإنترنت

2020/09/20 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأحد، عزمها توجيه سؤال نيابي إلى وزير الاتصالات حول رداءة خدمة الإنترنت في العراق خلال هذه الأيام.

وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "لجنة الخدمات النيابية، خلال زيارتها لوزير الاتصالات في بداية تسنمه المنصب في أيار الماضي، تأملت خيرا لإنهاء رداءة خدمة الإنترنت في العراق، والوزير وعد بالحرف الواحد بتحسين الخدمة وأبلغنا بإمهاله 6 أشهر حتى تنتهي مأساة الخدمة السيئة".

وأضاف، "لكن تفاجأنا بان وزارة الاتصالات لم تتقدم خطوة واحدة في موضوع تحسين خدمة الإنترنت للمواطنين، وضعف الخدمة الآن هو مؤشر على إهمال الوزارة وعدم الاهتمام في كثير من المفاصل التي من شأنها تحسين الخدمة".

وتابع عضو لجنة الخدمات النيابية، أن "البرلمان يجب أن يقف وقفة جادة بما يخص خدمة الإننريت ورداءتها وعليه سنوجه سؤالا برلمانيا لوزير الاتصالات أركان الشيباني لمعرفة أسباب رداءة الخدمة خلال هذه الأيام".

وشكى مواطنون من رداءة وضعف عام في خدمة الإنترنت بجميع الشركات المزودة للخدمة في البلد، على الرغم من وعود الوزارة السابقة في تحسين خدمة الإنترنت.

الوزارة تقر بتحسين الخدمة

أعلنت وزارة الاتصالات، يوم الأربعاء (16 أيلول 2020)، إقرار التسعيرة الجديدة للانترنت بخصوص العروض التشجيعية والتنظيمية لتحسين مستوى جودة الانترنت.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "أقرت التسعيرة الجديدة بخصوص العروض التشجيعية والتنظيمية لتحسين مستوى جودة الانترنت المقدمة الى المواطنين ولغرض تطبيق الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمة المقدمة من خلال تقديم عروض تشجيعية لشركات الـ (ISPs) وشركات الهاتف النقال".

وأضافت، ان "القرار تضمن زيادة في السعات الدولية والمحلية المجهزة بنسب معينة وفق ضوابط تنظيمية خاصة بعملية توزيع وبث خدمة الانترنيت مع توفير سعات عالية لتغطية احتياجات شركات الهاتف النقال مع الحفاظ على إيرادات الوزارة من أجور البنى التحتية لسعات الاتصالات".

وتابع بيان الوزارة، أن "عملية زيادة سعات الاتصالات التي وفرتها الوزارة تبدأ من اليوم، وهي مشروطة بتوزيعها وايصالها الى المواطنين بنفس الأسعار السابقة من دون زيادة أو نقصان وبتحسن ايجابي ملحوظ قياساً بالخدمات المقدمة بالاشتراك الحالي دون زيادة أي تكاليف مالية إضافية تفرض على كاهل المواطن".

ونقل بيان الوزارة عن شركة إيرثلنك للاتصالات وخدمات الإنترنت، تأكيدها بـ"التزام بالتوجيهات الصادرة من وزارة الاتصالات بشأن التسعيرة الجديدة"، مؤكدة أنها "ومنذ مطلع الشهر الجاري قد بادرت بزيادة سعات الاشتراك الثاني الى ضعف سرعة الاشتراك الاول مع عمل خصومات على اسعار الثاني وتحميلها على الاول وكل هذا لرفع اكبر عدد ممكن من المستخدمين للاشتراك الاسرع".

وقال المتحدث باسم الشركة، مصطفى سعدون، إن "الشركة تحرص على ألا يتضرر المستخدم لا على مستوى الخدمة ولا على مستوى التكلفة"، مبيناً أن "الشركة تسعى إلى تطوير الخدمة أكثر من خلال المشروع الوطني للإنترنت".

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