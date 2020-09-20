2020/09/20 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأزمة تتفاقم بين الاتحاد الآسيوي وفريق سعودي بدوري الابطال في الدوحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأزمة تتفاقم بين الاتحاد الآسيوي وفريق سعودي بدوري الابطال في الدوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).