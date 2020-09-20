عراقيون يتبرعون لمساعدة مواطن احترقت مركبته على جسر الجادريـة

2020/09/20 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بادر شبان عراقيون لتنظيم حملة تبرعات طوعيـة لمساعدة احد المواطنين تعرضت مركبته الى حادث حريق مفاجئ والتهمتها السـن النيران لدى مرورها على جسر الجادرية .واصطفت مجموعة من الشبان قرب العجلة المتضررة بعد ركنها على جانب جسر الجادرية ظهر اليوم ، لجمع التبرعات المالية من اصحاب المركبات والمارة ، لمساعدة صاحب العجلة على اصلاح مركبته من اضرار الحريق./انتهى5

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