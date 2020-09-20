نائب عن نينوى: استحصال الموافقات الرسمية لإعادة فتح الطريق الرابط بين ناحية بعشيقة واقليم كردستان

2020/09/20 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/أعلن النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني استحصال الموافقات الرسمية لإعادة فتح الطريق الرابط بين ناحية بعشيقة واقليم كردستان بعد غلق دام نحو اربعة اعوام بسبب سيطرة عصابات داعش الارهابية على المنطقة .وقال دوبرداني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/: إنه سيتم فتح الطريق من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساءا ./انتهى

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