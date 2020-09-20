كوردستان تسجل نسبة شفاء أعلى من الإصابات بكورونا

2020/09/20 | 15:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت لغاية الآن، أعداد الوفيات في الإقليم إلى 13019 شخصاً - صورة إرشيفية

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