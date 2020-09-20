لعام 2020 .. سلطنة عمان الرابعة عربيا في مؤشر رأس المال البشري

2020/09/20 | 15:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تقدير عالمي جديد يرسخ لمكانة وثقة دولية كبيرة حصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيا والـ64 عالميا في مؤشر رأس المال البشري في العالم لعام ٢٠٢٠ الذي أصدره البنك الدولي. أظهر المؤشر الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني أن معظم البلدان قد أحرزت تقدما مطردا في بناء رأس المال البشري للأطفال في فترة ما […]

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