2020/09/20 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ذكر النائب عن تحالف عراقيون حسن الخلاطي، اليوم الاحد، أن أغلب القوى السياسية مع الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، فيما أشار إلى ان الكرد يصرون على أبقاء كل محافظة دائرة انتخابية واحدة.وقال خلاطي في تصريح صحفي : إن “القوى السياسية في مجلس النواب طرحت عدة مقترحات بشان الدائرة الانتخابية وكان اكثرها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: أغلب القوى السياسية مع الدوائر المتعددة إلا الكرد المركز الخبري الوطني.

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