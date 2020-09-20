رئيس الجمهورية: تطبيق العدالة هو مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة مستقرة

2020/09/20 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، ان تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم هو مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة مستقرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم الأحد في قصر بغداد، عدداً من ضبّاط الفريق الأمني الذي ألقى القبض على مرتكب الجريمة التي عُرفت بـ”جريمة المنصور”، بحق أسرة كاملة من ثلاثة أفراد”، مبينا ان “رئيس الجمهورية ثمّن سرعة استجابة القوات الأمنية والتنسيق مع إقليم كردستان في متابعة حيثيات الجريمة وملاحقة مرتكبيها وصولاً لإلقاء القبض على الجاني”.

واشار رئيس الجمهورية بحسب البيان، الى أن “ما حصل جريمة مروّعة هزًت الرأي العام، وكان لا بد من الاقتصاص وتحقيق العدالة ليكون عبرة لمن تُسوّل له نفسه القيام بجرائم”، مشددا على “أهمية دور القوات الأمنية في فرض النظام وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين”.

واكد صالح، على “دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والقضائية في الكشف عن المتورطين بممارسة اعمال إجرامية من قتل واختطاف وغيرها من الجرائم، تهدف لتهديد السلم والامن والمجتمعي”، لافتا الى أن “تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة مستقرة”.

واستمع رئيس الجمهورية، الى شرح مفصّل من أعضاء الفريق الأمني بشأن الجريمة النكراء، والعملية التي أدت الى اعتقال الجاني لينال جزاءه العادل، حيث قدّم الرئيس للفريق كتاب شكر تقديراً لجهودهم.

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