المذاهب الإسلامية والحراك الاجتماعي - غازي الصوراني


المذاهب الإسلامية والحراك الاجتماعي - غازي الصوراني
2020/09/20 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني             المذاهب والحراك الاجتماعي:يحصر د.

عبد الرحمن بدوي التيارات الأساسية في العقائد الاسلامية في المذاهب التالية([1]):(أ)- المعتزلة.

(ب)- الأشاعرة.

(ج)- الشيعة.

(د)- الخوارج.

(ه)- المرجئة.

(و)- الباطنية.لكن "هذا التحول إلى مذاهب متعدده لم يكن يصب في إعادة تشكيل المستويات الاجتماعية المتحجرة –كما يقول عبدالله خليفه- لأن المسيطرين على إنتاج المذاهب انفصلوا عن العاملين، وغدت له ......

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