المذاهب الإسلامية والحراك الاجتماعي - غازي الصوراني

#غازي_الصوراني المذاهب والحراك الاجتماعي:يحصر د.
عبد الرحمن بدوي التيارات الأساسية في العقائد الاسلامية في المذاهب التالية([1]):(أ)- المعتزلة.
(ب)- الأشاعرة.
(ج)- الشيعة.
(د)- الخوارج.
(ه)- المرجئة.
(و)- الباطنية.لكن "هذا التحول إلى مذاهب متعدده لم يكن يصب في إعادة تشكيل المستويات الاجتماعية المتحجرة –كما يقول عبدالله خليفه- لأن المسيطرين على إنتاج المذاهب انفصلوا عن العاملين، وغدت له ......
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