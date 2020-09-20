المذاهب الإسلامية والحراك الاجتماعي - غازي الصوراني

2020/09/20 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني المذاهب والحراك الاجتماعي:يحصر د.



عبد الرحمن بدوي التيارات الأساسية في العقائد الاسلامية في المذاهب التالية([1]):(أ)- المعتزلة.



(ب)- الأشاعرة.



(ج)- الشيعة.



(د)- الخوارج.



(ه)- المرجئة.



(و)- الباطنية.لكن "هذا التحول إلى مذاهب متعدده لم يكن يصب في إعادة تشكيل المستويات الاجتماعية المتحجرة –كما يقول عبدالله خليفه- لأن المسيطرين على إنتاج المذاهب انفصلوا عن العاملين، وغدت له ......





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