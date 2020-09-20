نائب عن تحالف الفتح: البرلمان سيصوت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الايام المقبلة

2020/09/20 | 15:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، اليوم الاحد، ان مجلس النواب سيصوت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الايام المقبلة.وقال الكناني في تصريح اطلع عليه "عراقي نيوز"، ان "الكتل السياسية جميعها اتفقت على تمرير التعديل لقانون المحكمة الاتحادية"، لافتا الى ان "جميع الاشكاليت قد حلت ولا يوجد معرقل لتمرير التعديل".واضاف ان "مجلس النواب سيعرض التعديل للقراءة الثانية والتصويت خلال الايام المقبلة".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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