تيك توك في أميركا.. هل ستحل شراكة ولمارت وأوراكل الأزمة؟

2020/09/20 | 15:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع أن يبقى تطبيق "تيك توك" الرائج جدا والمهدد بالحظر في الولايات المتحدة باسم الأمن القومي، متاحا في البلاد إذ إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعطى السبت، موافقته على مشروع اتفاق يشمل شركتي "وولمارت" و"أوراكل".

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