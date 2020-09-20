صالح يؤكد دعمه للأجهزة الأمنية والقضائية بالكشف عن المتورطين بممارسة إجرامية

2020/09/20 | 15:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

ثمن رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الاحد، جهود القوات الامنية وسرعة استجابتها والتنسيق مع إقليم كردستان في متابعة حيثيات جريمة المنصور والقبض على الجاني، مؤكدا دعمه للأجهزة الأمنية والقضائية بالكشف عن المتورطين بممارسة إجرامية.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية تلقته وكالة الانباء العراقية(واع) ،أن " صالح استقبل في قصر بغداد، عدداً من ضبّاط الفريق الأمني الذي ألقى القبض على مرتكب الجريمة التي عُرفت بـ"جريمة المنصور"، بحق أسرة كاملة من ثلاثة أفراد".

واضاف ،ان "رئيس الجمهورية ثمن سرعة استجابة القوات الأمنية والتنسيق مع إقليم كردستان في متابعة حيثيات الجريمة وملاحقة مرتكبيها وصولاً لإلقاء القبض على الجاني"، مشيراً الى أن "ما حصل جريمة مروّعة هزًت الرأي العام، وكان لا بد من الاقتصاص وتحقيق العدالة ليكون عبرة لمن تُسوّل له نفسه القيام بجرائم".

وتابع البيان،ان " صالح شدد على أهمية دور القوات الأمنية في فرض النظام وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين والكشف عن المتورطين بممارسة اعمال إجرامية من قتل واختطاف وغيرها من الجرائم، تهدف لتهديد السلم والامن والمجتمعي"، مؤكداً أن "تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة مستقرة".

وقدم رئيس الجمهورية للفريق كتاب شكر تقديراً لجهودهم.

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