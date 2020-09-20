2020/09/20 | 15:27 - المصدر: عين العراق

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ترجيحات..



الانتخابات في العراق قد تؤجل إلى تشرين الثاني 2021

رجح عضو في لجنة تعديل قانون الانتخابات النيابية عادل اللامي رئيس الدائرة الانتخابية الاسبق، اليوم الاحد، أن يتم تاجيل الانتخابات إلى تشرين الثاني 2021، فيما أشار إلى أن القوى السياسية اغلبها اقتنعت بأن يتم تحويل المحافظات إلى أربع دوائر انتخابية.

وقال اللامي إن "القوى السياسية حاليا وبعد جلسات ومفاوضات اقتنعت بان يتم تحويل المحافظات الى اربع دوائر انتخابية".

وأضاف أن "اغلب القوى السياسية ترغب في الإبقاء على مصالحها ووضعها الحالي من اجل الاستمرار في عمل كتلها ووزرائها في الحكومة والبرلمان دون العودة إلى المنافسة الشريفة".

وأشار اللامي إلى أن "اجراء الانتخابات سيؤجل الى اربعة اشهر جديدة، اي ان الانتخابات ستجري في تشرين الثاني 2021 وهو أمر لا يهم الكتل السياسية على اعتبار أن مهمة الدورة النيابية ستكون قد شارفت على الانتهاء والمتبقي منها قليل".

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