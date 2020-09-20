اليوم… مبيعات مزاد العملة العراقي تتجاوز 200 مليون دولار

2020/09/20 | 15:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، ان مجموع المبالغ المباعة تجاوزت 202 مليون دولار .

وبينت النشرة الصادرة من البنك المركزي، ان عدد المصارف المشاركة بالمزاد كانت 35 مصرف ، فيما تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين 3 ملايين وسبعة مليون دولار كحد اقصى .

واوضحت النشرة ان عدد شركات الصيرفة والتحويل المالي المشاركة في المزاد بلغت 276 شركة .

يذكر ان العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي يجري مزاد شبه يومي لاستبدال عملة الدولار بالدينار .

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