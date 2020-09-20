الكاظمي للمحافظين: علينا العمل بروح الفريق لتحقيق متطلبات شعبنا

2020/09/20 | 15:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

الكاظمي دعا المحافظين الى التعامل مع التحديات الحالية من جانب فني وليس من الجانب السياسي، مؤكدا أن الوضع حساس من الجوانب الاقتصادية والصحية والأمنية.

وأشار الى أن حكومته لديها مطالب شعبية، وتسعى بكل الجهود لتذليل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات أبناء الشعب.

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