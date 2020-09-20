2020/09/20 | 15:33 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أكدت وزارة التخطيط، الاحد، أن موازنة 2021 ستعالج الاشكالات التي وقعت فيها الموازنات السابقة، وستركز ع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالتفاصيل.. الكشف عن بنود موازنة العام المقبل: ستعالج "إشكالات" سابقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالتفاصيل.. الكشف عن بنود موازنة العام المقبل: ستعالج "إشكالات" سابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).