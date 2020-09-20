2020/09/20 | 15:33 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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بالتفاصيل.. الكشف عن بنود موازنة العام المقبل: ستعالج "إشكالات" سابقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أكدت وزارة التخطيط، الاحد، أن موازنة 2021 ستعالج الاشكالات التي وقعت فيها الموازنات السابقة، وستركز ع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. الكشف عن بنود موازنة العام المقبل: ستعالج "إشكالات" سابقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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