ماهي أبرز أسباب الخلافات السياسية بشأن ملحق قانون الانتخابات ؟

2020/09/20 | 15:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

أوضح رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الأحد، أبرز المعرقلات التي تواجه عرض ملحق قانون الانتخابات على جدول أعمال المجلس، لافتا الى هناك 80 قضاء فيها خلاف على حدودها الإدارية.

وقال الخالدي لـ /المعلومة/ ، إن “ملحق قانون الانتخابات يواجه اعتراضا شديدا حول آلية اعتماد البطاقة البايومترية بدلا من البطاقة القديمة “، مضيفا أن “هناك خلاف حول التعداد السكاني العام فضلا عن وجود 80 قضاء يواجه خلافات على حدوده الإدارية”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب يتحمل الأمور السياسية اما الحكومة والمفوضية تتحمل الامور الفنية”، موضحا أن “بعض القوى لديها تخوف من ارتفاع نسبة التزوير في الانتخابات المبكرة مالم يتم اعتماد البطاقة البايومترية”.

وبين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان الجهات المختصة ستعتمد البيانات السكانية لعام 2010 في تحديد الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات، لافتا الى ان هناك اراء مختلفة بشأن للكتل السياسية حول الدوائر المتعددة بالمحافظات.



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