الخدمات النيابية : سيتم تأسيس صندوق لتمويل مشاريع تطوير تجمعات السكن العشوائي

2020/09/20 | 15:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب “برهان المعموري” اليوم الاحد عن تضمين قانون معالجة العشوائيات مادة لتأسيس صندوق خاص بتمويل مشاريع تطوير تجمعات السكن العشوائي.

وقال المعموري في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إن” لجنة الخدمات والإعمار النيابية عقدت اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد “حسن الكعبي” وحضور رئيس وأعضاء اللجنة لمناقشة وإنضاج عدد من القوانين المهمة ، مبيناً : إن من أهم تلك القوانين هي (مجلس الاعمار – الطرق الجسور – معالجة العشوائيات) تمهيداً للتصويت عليها في جلسات مجلس النواب المقبلة.

وأضح المعموري : إن من أهم الفقرات التي مناقشتها في قانون معالجة العشوائيات هو مسألة تمويل مشاريع التطوير وتنفيذ مشاريع البنى التحتية وتحسين المنشآت المشيدة والخدمات في المناطق العشوائية ، مشيراً إلى أنه سيتم تأسيس صندوق تطوير العشوائيات لتمويل مشاريع تطوير تجمعات السكن العشوائي المشمولة بالتطوير وفق البرنامج الوطني لمعالجة العشوائيات.

وأضاف المعموري : كما تم التأكيد على ضرورة الوقوف على حقيقة تأخير مراحل تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير والتحقق من مسألة الربط السككي ، لافتاً إلى أنه ستتم استضافة وكيل الخارجية ومدير عام الموانئ واللجنة المفاوضة مع الجانب الكويتي لوضع النقاط على الحروف ووضع الحلول الملائمة لأي خلل قد يهدد مصالح البلاد أو يعود بالضرر على الاقتصاد الوطني.

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