بالوثيقة.. نائب يوجه استفسارا الى الكاظمي بشان اربع ملاحظات

2020/09/20 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه عضو لجنة النزاهة البرلمانية سعد الميالي، كتاباً الى مكتب رئيس مجلس الوزراء يتسائل فيه عن اربعة نقاط ، داعيا الى الاجابة خلال مدة اقصاها 15 يوم من تاريخ ارسال الكتاب.

وتضمنت النقاط الاربعة:-

1- سبب تغيير عنوان المخاطبة الرسمي من مكتب رئيس مجلس الوزراء الى مكتب رئيس الوزراء رغم اعتماد الاول بدستور جمهورية العراق؟

2- ماهو عدد الاوامر الادارية الصادرة بتكليف شاغلي المناصب؟

3- ماهي اسباب عدم توقيع رئيس مجلس الوزراء على الاوامر الديوانية الخاصة بالتعيين وهل يوجد تخويل لمدير المكتب من عدمه؟

4-ما السند الدستوري باصدار اوامر التكليف وعدم قيامكم باجراءات التعيين اصولياً وارسال الاسماء الى البرلمان؟

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