الحداد خلال إجتماعه مع رؤساء اللجان النيابية يؤكد على ضرورة تكثيف الإجتماعات وإستضافة الوزراء

2020/09/20 | 15:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

إجتمع نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد اليوم الأحـد ، برؤساء اللجان النيابية وبحضور مدير عام دائرتي البحوث والبرلمانية وسكرتارية اللجان، وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التشريعي للقوانين ومتابعة عمل اللجان ومناقشة الإجراءات والسياقات للإسراع بالإجراءات التشريعية والتعويض عما فات من وقت مما أدى إلى عدم إمكانية عقد الجلسات بسبب تفشي الوباء والإجراءات الوقائية”.

وشدد الحداد في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “على ضرورة تكثيف الإجتماعات داخل اللجان وإستضافة الوزراء والجهات المعنية، فضلاً عن أهمية تفعيل آليات التنسيق والتعاون بين اللجان المشتركة والسرعة في إنجاز مشاريع القوانين والمقترحات والتعديلات وفق السياقات الدستورية والنظام الداخلي وتقديمها الى رئاسة مجلس النواب.

نائب رئيس المجلس أكد على إجراء تقييم رسمي لعمل اللجان النيابية وإستعراض دوري للموقف التشريعي وعدد القوانين المهيئة للتصويت وللقراءة الأولى والثانية وإعداد التقارير من قبل اللجان المختصة، فيما حـث سيادته دائرة البحوث بتقديم الدعم والمساعدة للسادة النواب للإستفادة من التقنيات وإمكانيات الأنترنت في تنفيذ اللقاءات والإجتماعات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة واللقاءات الإلكترونية ضمن التطبيقات والوسائل المتاحة.

وأستمع الحداد الى آراء رؤساء اللجان وتقديمهم شرح تفصيلي لعمل اللجان ومناقشة السبل الكفيلة لإزالة المعوقات التي قد تواجه اللجان وتسهيل المهام وإستمرار الدعم والمساندة من هيئة الرئاسة لكافة اللجان النيابية وتطوير عملها وتقوية مهامها وكفاءتها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويحقق الرصانة في التشريع والتمكين الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام.

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