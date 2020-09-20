دوري ابطال اسيا: الشرطة يلتقي الاستقلال الايراني في موقعة الحسم

2020/09/20 | 15:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

يخوض فريق الشرطة، مساء الأحد، مباراة في غاية الأهمية، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أمام الاستقلال الإيراني، في استاد خليفة الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويعد اللقاء مهما وحاسما، لكون الأهلي السعودي ضمن تأهله بشكل رسمي، فيما بقيت البطاقة الثانية المؤهلة لثمن النهائي، تتأرجح بين الشرطة والاستقلال، وبالتالي المباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويتصدر الأهلي المجموعة الأولى بـ6 نقاط، وخلفه الفريق العراقي بـ4 نقاط، ثم استقلال طهران بنقطة وحيدة.

وتصاعدت عزيمة الشرطة من مباراة إلى أخرى، لا سيما بعد انسحاب الوحدة الإماراتي، وانتعاش آمال الفرق الأخرى في المجموعة بشكل أكبر.

ورغم أن الشرطة غير غالبية لاعبيه، بعد جائحة كورونا، إلا أن المدرب عبد الغني شهد، ومن خلال معسكر مصر، تمكن من ترتيب أوراق الفريق قبل التوجه إلى الدوحة، ليظهر الشرطة منسجما ومتماسكا في المعترك الآسيوي.

كما لعبت الإدارة دورا فاعلا، عبر تحفيز اللاعبين وتكريمهم، لا سيما أن الشرطة بات قريبا جدا من إنجاز تاريخي.

فمنذ تغيير نظام دوري أبطال آسيا، لم يسبق لأي نادٍ عراقي اجتياز دور المجموعات.

وفي المقابل، تجددت إصابة للاعب الدولي محمد قاسم، وغيابه عن المباراة يشكل ضغطا على الشرطة، لما له من مكانة وتأثير.

كما تعرض الشرطة لإجهاد كبير، خلال مباريات دور المجموعات الآسيوي، حيث سيخوض المواجهة الثالثة في غضون 6 أيام، على النقيض من الاستقلال، الذي سيلعب مباراته الأولى غدا.

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