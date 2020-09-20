حالات الشفاء تتفوق على الإصابات بكورونا في اقليم كوردستان

2020/09/20 | 15:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، الاحد، تسجيل 667 حالة تعاف من فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (20 ايلول 2020)، إنها اجرت 4446 فحصا جديدا توزعت على هذا النحو: 1494 اربيل ، 690 السليمانية، 213 كرميان، 1999 دهوك، 50 حلبجة.

وسجلت الوزارة 444 إصابة جديدة بالفيروس وكالاتي: 133 اربيل ، 89 السليمانية، 33 كرميان، 168 دهوك، 21 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 667 مصابا وكما يأتي: 230 اربيل ، 205 السليمانية، 38 كرميان، 168 دهوك، 26 حلبجة، مشيرا الى وفاة 24 مصابا: 4 اربيل ، 6 السليمانية، 11 دهوك 3 حلبجة.

واجمل البيان المجموع الكلي للإصابات منذ تفشي الوباء في اقليم كوردستان ولغاية الآن بـ41002 مصابا تماثل من بينهم 26464 بينما لا يزال 13019 قيد العلاج توفي 1519 مصابا.

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