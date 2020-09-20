عالية نصيف تطالب بتنحية رئيس الوفد العراقي المفاوض أمام الكويت

2020/09/20 | 15:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة العراقية عالية نصيف، اليوم الاحد، رئيس الوزراء ووزير الخارجية بتنحية رئيس الوفد العراقي المفاوض أمام الكويت فوراً و"استبداله بأي شخص لد...

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