مسابقات الكرة تحدد الموعد النهائي لاستلام كشوفات الاندية المشاركة في المنافسات

2020/09/20 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعة، اليوم الأحد ( 20 أيلول 2020)،عن مواعيد تسليم الكشوفات الخاصة للاندية المشاركة في بطولاتها للموسم الجديد 2020 / 2021.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إنها:" حددت في كتاب رسمي أرسل لجميع الأندية، تاريخ 2020/10/8 آخر موعد لتسلم كشوفات الأندية المشاركة في دوري الكرة الممتاز، وكذلك دوري الشباب والأندية المشاركة في بطولة كأس العراق".





وطالبت اللجنة جميع الأندية المشاركة في هذه المنافسات بإرسال صورة إضافية للاعبيها والملاكات التدريبية لغرض إصدار الباجات التعريفية الخاصة بهذه البطولات.

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