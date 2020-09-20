رئيس الجمهورية يستقبل الفريق الأمني المنفذ لعملية اعتقال قاتل ’’شيلان’’ وابويها

2020/09/20 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد، 20 أيلول، 2020، عدداً من ضباط الفريق الأمني الذي القى القبض على قاتل الصيدلانية شيلان وعائلتها في منطقة المنصور ببغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل في قصر بغداد، عدداً من ضبّاط الفريق الأمني الذي ألقى القبض على مرتكب الجريمة التي عُرفت بـ"جريمة المنصور"، بحق أسرة كاملة من ثلاثة أفراد".

واضاف البيان أن "صالح ثمّن سرعة استجابة القوات الأمنية والتنسيق مع إقليم كردستان في متابعة حيثيات الجريمة وملاحقة مرتكبيها وصولاً لإلقاء القبض على الجاني"، مشيراً الى أن "ما حصل جريمة مروّعة هزًت الرأي العام، وكان لا بد من الاقتصاص وتحقيق العدالة ليكون عبرة لمن تُسوّل له نفسه القيام بجرائم".

وشدد صالح على "أهمية دور القوات الأمنية في فرض النظام وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين"، مؤكداً "دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والقضائية في الكشف عن المتورطين بممارسة اعمال إجرامية من قتل واختطاف وغيرها من الجرائم، تهدف لتهديد السلم والامن والمجتمعي".

وأكد رئيس الجمهورية أن "تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة مستقرة".

واشار البيان إلى أن "صالح استمع الى شرح مفصّل من أعضاء الفريق الأمني بشأن الجريمة النكراء، والعملية التي أدت الى اعتقال الجاني لينال جزاءه العادل".

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