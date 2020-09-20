رئيس الجمهورية يلتقي عدداً من ضباط الفريق الأمني الذي القى القبض على الجاني في جريمة قتل بشعة في بغداد

2020/09/20 | 15:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، عدداً من ضبّاط الفريق الأمني الذي ألقى القبض على مرتكب الجريمة التي عُرفت بـ"جريمة المنصور"، بحق أسرة كاملة من ثلاثة أفراد.وثمّن رئيس الجمهورية خلال اللقاء سرعة استجابة القوات الأمنية والتنسيق مع إقليم كردستان في متابعة حيثيات الجريمة وملاحقة مرتكبيها وصولاً لإلقاء القبض على الجاني، مشيراً الى أن ما حصل جريمة مروّعة هزًت الرأي العام، وكان لا بد من الاقتصاص وتحقيق العدالة ليكون عبرة لمن تُسوّل له نفسه القيام بجرائم.وشدد برهم صالح على أهمية دور القوات الأمنية في فرض النظام وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين، مؤكداً دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والقضائية في الكشف عن المتورطين بممارسة اعمال إجرامية من قتل واختطاف وغيرها من الجرائم، تهدف لتهديد السلم والامن والمجتمعي، مؤكداً أن تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة مستقرة.واستمع صالح الى شرح مفصّل من أعضاء الفريق الأمني بشأن الجريمة النكراء، والعملية التي أدت الى اعتقال الجاني لينال جزاءه العادل، ./انتهى7

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