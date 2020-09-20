المالية النيابية لـ/ نينا / : الحكومة ستقدم مشروع اقتراض مغلف بقانون الموازنة العامة 2020

2020/09/20 | 15:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية ان الحكومة ستقدم مشروع اقتراض مغلف بقانون الموازنة العامة الاتحادية 2020 ، المتوقع وصولها الى مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي.وذكـر عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان " مشروع قانون الموازنة لسنة 2020 سيصل الى مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي وسيتم اقرارها في غضون شهـر بعد تسلمها من الحكومة ".واضاف ان " مجلس النواب اشترط على الحكومة تقديم ورقة اصلاحية خلال 60 يوما بعد الموافقة على قانون الاقتراض في موازنة 2020 ، ومازالت الورقة الاصلاحية لم تصل بعد ", مبينا ان " البرلمان رفض ان تقترض الحكومة مجددا ، ولذلك تجد الحكومة ان مشروع الاقتراض الجديد سيواجة ممانعة كبيرة من قبل مجلس النواب واللجنة المالية ".واوضح ان ان " الحكومة ستقدم مشروع اقتراض مغلف بموازنة ، لما تبقى من موازنة العام الحالي 2020 "، مؤكدا اننا " سنرفض اي اقتراض جديد دون اصلاحات حقيقية وحلول اقتصادية واضحة من الحكومة التي مازالت تعمل بعقلية وظيفية لا بعقلية رجال دولة ".وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها الاثنين الماضي ، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2020، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين ( 61/البند أولا و 80/ البند ثانيا)من الدستور./انتهى5

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