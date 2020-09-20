بكلفة 53 مليون دولار ... ترخيص لانشاء معمل حديد و صلب في البصرة

2020/09/20 | 15:46 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / منحت هيئة استثمار البصرة شركة عراقية اجازة استثمار لانشاء معمل حديد و صلب على مساحة 160 دونما وبكلفة تتجاوز 53 مليون دولار في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة.



وقال المهندس رئيس الهيئة علاء عبد الحسين في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه ان المشروع سيشيد خلال ثلاث سنوات لينتج 127 طنا سنويا يسهم في توفير مادة الحديد و الصلب التي تحتاجها عمليات الاعمار و البناء التي تشهدها محافظة البصرة .وأوضح سلمان أن "المعمل سيقوم برفد السوق بمنتج وطني مهم اضافة الى توفير اكثر من 200 فرصة عمل ل مشيرا الى ان توفر خط انتاجي اوربي حديث و بمواصفات عالمية يعتبر قفزة نوعية في مجال التخصص الصناعي في العراق ./ انتهى

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