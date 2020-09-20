2020/09/20 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تصريحا يمكن أن تعتبره إيران مخيبا لآمالها في مواجهة العقوبات الأميركية.

ووجه غوتيريش رسالة إلى مجلس الامن قال فيها، إنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء تجاه إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مبررا ذلك بما وصفه بوجود شك حول انهاء العقوبات، مشيرا الى عدم قدرته على المضي قدما والتصرف وكأن ذلك الشك غير موجود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش يخيب آمال الإيرانيين: لا أستطيع فعل شيء تجاه العقوبات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش يخيب آمال الإيرانيين: لا أستطيع فعل شيء تجاه العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).