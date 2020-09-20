2020/09/20 | 15:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني –هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل منظمة الصحة العالمية أدهم أسماعيل : الوضع في العراق لم يصل إلى حد الانهيار المركز الخبري الوطني.

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