بعد توقفها ليومين… 200 شاحنة بضائع ايرانية تدخل العراق عبر زرباطية

2020/09/20 | 15:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال مدير ادارة الصناعة والتعدين والتجارة في مدينة مهران (بمحافظة ايلام – غرب)، الاحد، ان الحركة المرورية للشاحنات العراقية المحملة بسلع الصادرات الايرانية والتي كانت متوقفة اثر مشكلة طرأت في معبر “زرباطية” الحدودي العراقي، عادت الى طبيعتها.وفي افادة صحفية اليوم الاحد، اوضح “فرزاد مرادي”، بحسب وكالة انباء فارس، ان “200 شاحنة عراقية محملة بالسلع الايرانية اضطرت الى التوقف بمنفذ مهران الدولي من جراء عطل في جهاز “الاشعة السينية” لدى معبر زرباطية، لكن بعد متابعة المسؤولين المعنيين في مهران ومشاورات المستشار التجاري الايراني في بغداد، ازيلت هذه المشكلة حاليا”.واضاف، ان “هذه الشاحنات كانت محملة بالمنتجات الغذائية والفاكهة والخضروات ومواد البناء من ايران، وقد استطاعت بعد توقف اسغرق يومين عند بوابة زرباطية ان تغادر الى الاراضي العراقية عصر امس السبت”.ولفت المسؤول الاقتصادي، الى انه “قبل تفشي فيروس كورونا، كان معبر مهران يستقبل يوميا ما يتراوح بين 800 الى 900 شاحنة، لكن بعد فرض القيود الصحية من جراء هذا الوباء انخفضت الحركة المرورية في هذا المعبر الحدودي الى يومين في الاسبوع والسماح بالعبور لـ 500 شاحنة نقل فقط”.

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