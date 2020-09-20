إطلاق مشروع خط سكك حديد بين الموصل وتركيا

2020/09/20 | 15:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة محافظة نينوى عن إطلاق المشروع (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الأحد، إطلاق مشروع خط سكك حديد يربط بين مدينة الموصل وتركيا.

وقال الجبوري في تصريح، 20 أيلول/سبتمبر، أن "الملاكات الهندسية والفنية المختصة وبالتعاون مع شركات إعمار هندسية تركية، ستبدأ خلال أيام، مد خط حديث للسكة الحديد يربط بين مدينة الموصل والجمهورية التركية من أجل تخفيف الزخم الحاصل على الطرق".

وأضاف، أن المشروع هو الأول من نوعه في مدينة الموصل مركز نينوى، لما تشهده المحافظة من تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبير مع الجارة تركيا".

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