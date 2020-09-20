ممثل الصحة العالمية: الوضع في العراق لم يصل إلى حد الانهيار

2020/09/20 | 15:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة -واع

اعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم اسماعيل عن تبني حملة في كربلاء تنطلق بالتزامن مع الزيارة الاربعينية، فيما اشار الى ان الوضع في العراق لم يصل إلى حد الانهيار.

ونقل موقع العتبة الحسينية عن ممثل الصحة العالمية قوله تابعته (واع)، أن المنظمة ستتبنى حملة في محافظة كربلاء المقدسة تنطلق بالتزامن مع زيارة الاربعين، مثمنا دور العتبة الحسينية المقدسة بدعم الجهود الحكومية ووزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا..

وأوضح ، إن سبب زيارته الى كربلاء المقدسة للتنسيق مع العتبة الحسينية المقدسة لاطلاق حملات توعية لمواجهة فيروس كورونا بالتزامن مع قرب حلول زيارة الاربعين المليونية.

وأضاف "تشمل التوعية الرد على الاشاعات المغرضة حول الفيروس، وحث الزائرين والمواطنين على الالتزام بالوقاية الصحية كارتداء الكمامات والكفوف والتعقيم المستمر، كذلك الكشف المجاني لحاملي الاعراض لمن لا يملكون القدرة على مراجعة المستشفيات وشراء العلاج".

وأشاد ممثل المنظمة العالمية، بتوجيهات المرجعية الدينية العليا، الخاصة بجائحة (كورونا)، مبينا أن "تلك التوجيهات ساهمت بشكل كبير بالحد من انتشار الاصابات في عموم العراق حيث أن الكثير من الناس يصغون الى كلام المرجعية ويلتزمون بالتعليمات التي تصدرها

وأشار إلى أن "الوضع في العراق الآن مقلق ولكن لم يصل الى حد الانهيار", لافتا الى "اننا وصلنا الى ما يقارب 50% من قدرتنا الاستيعابية في المستشفيات".

وأبدى ممثل منظمة الصحة العالمية، تخوفه من فصل الشتاء وقدوم الزيارات المليونية للعتبات في العراق بقوله، إنها "لو جرت بدون إجراءات وقائية ممكن ان تؤدي الى مزيد من الاصابات"، مبينا أن "على الزائرين ممن لديهم امراض مزمنة او كبار السن اتخاذ التدابير الشديدة في حال اصرارهم على الزيارة ".

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