3 دول أوروبية كبرى تعارض واشنطن حول تجديد العقوبات ضد إيران

2020/09/20 | 15:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

جددت الترويكا الأوروبية، الأحد، رفضها لقرارات واشنطن بفرض عقوبات "أممية" ضد طهران على خلفية الاتفاق النووي، وقالت إنّ قرار واشنطن "بلا تأثير قانوني".



وجاء في بيان مشترك لوزارات خارجية ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، تابعه "ناس" (20 ايلول 2020)، أنه "تخلت الولايات المتحدة عن مشاركتها في الاتفاق النووي بعد انسحابها منه في 8 مايو 2018، وكنتيجة لذلك، فالإخطار الذي وصل من الولايات المتحدة وتم تداوله بين أعضاء مجلس الأمن غير قادر على إحداث تأثير قانوني".

وأضافت الدول الثلاث في بيانها: "ومن هنا، فإن أي قرار أو تصرف يُتخذ بناء على هذا الإجراء أو نتيجته المحتملة سيكون عاجزا عن ترك أثر قانوني"، على حد تعبيرها.

وتتفق رؤى فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع نظيرتها الإيرانية والتي أكدت على أنه لا يحق لواشنطن إعادة فرض عقوبات على طهران كونها لم تعد مشاركة في الاتفاق النووي.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن إدارة ترامب استخدمت حقها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 وأعادت فرض العقوبات التي رُفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي عام 2015، بما في ذلك قرار حظر بيع الأسلحة لطهران.

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