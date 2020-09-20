2020/09/20 | 16:29 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('كربلاء الدولي' ملعباً للصقور في دوري ابطال آسيا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ('كربلاء الدولي' ملعباً للصقور في دوري ابطال آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).