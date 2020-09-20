برهم صالح يلتقي السفير الأميركي: تأكيد على تخفيف التوترات واحترام السيادة

2020/09/20 | 16:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، في قصر بغداد، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ووفق المصالح المشتركة، الى جانب مناقشة الأوضاع في العراق والمنطقة، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية تلقى "ناس" نسخة منه (20 أيلول 2020).

كما بحث اللقاء آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، و"تم التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة وصولاً الى الأمن والاستقرار واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات"، بحسب البيان.

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