الصحة العالمية: الوضع في العراق لم يصل إلى حد الانهيار

2020/09/20 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم أسماعيل، اليوم الأحد، أن الوضع في العراق لم يصل إلى حد الانهيار.

وقال إسماعيل، إن “توجيهات المرجعية الدينية أسهمت بالحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا”.

وأشار إلى أن “المنظمة ستتبنى حملة توعوية في كربلاء تنطلق بالتزامن مع الزيارة الاربعينية”، مبيناً ، “وصلنا الى ما يقارب 50% من قدرتنا الاستيعابية في المستشفيات”.

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