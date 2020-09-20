2020/09/20 | 16:37 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد المواي تاي يجري اختبارات للاعبي اندية بغداد لمنحهم جواز المشاركة في بطولة العراق التي ستقام الشهر المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/20 | 16:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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