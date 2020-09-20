كردستان تعلن موقفها الوبائي.. 24 حالة وفاة و444 اصابة جديدة بكورونا

2020/09/20 | 16:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، الاحد، الموقف الوبائي بفيروس كورونا في عموم الاقليم.وجاء في البيان الوزاري، عن" تسجيل 24 وفاة و444 اصابة جديدة بكورونا و667 حالة شفاء في عموم الاقليم موزعة كالتالي:اربيل 133دهوك 168(السليمانية 89 ,جارميان 33 , حلبجة 21 ) = 143 أصابة في السليمانيةسجلت اليوم 667 حالة شفاء موزعة كالتالي:-اربيل 230دهوك 168(السليمانية 205 ,جارميان 38 , حلبجة 26)= 269 السليمانية حالة شفاء سجلت 24 حالة وفاة موزعة كل التالي:-اربيل 4السليمانية 9دهوك 11وفاء الفتلاوي

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