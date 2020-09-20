2020/09/20 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أربع جلسات نيابية متتالية ولم يتم التصويت على فقرة الدوائر المتعددة في القانون الانتخابي، الأمر الذي يعكس صورة الخلاف الكبير بين الكتل السياسية على القانون الانتخابيتقرير: محمد فراس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا ترفض الكتل النيابية قانون الانتخابات؟! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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