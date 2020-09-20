برهم صالح للسفير الأميركي: نرفض التدخلات والاعتداءات

2020/09/20 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس الجمهورية برهم صالح تأكيده على أهمية احترام السيادة العراقية

جاء ذلك خلال استقباله للسفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، حيث شدد على ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة وصولاً الى الأمن والاستقرار واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات.

هذا وشهد اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ووفق المصالح المشتركة، الى جانب مناقشة الأوضاع في العراق والمنطقة.

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