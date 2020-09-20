لجنة الأمن والدفاع تناقش قانون الكلية الجديد وتؤكد على تقديم الدعم الكامل للقوة الجوية

2020/09/20 | 16:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية النائب “سعد مايع الحلفي” اليوم الاحد إلى تقديم الدعم التام للقوة الجوية العراقية ، مؤكداً على بناء منظومة متكاملة للحفاظ على سيادة البلاد وحماية سمائه من الخروقات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر لجنة الأمن والدفاع برئاسة “محمدرضا آل حيدر” وحضور أعضاء اللجنة وبمشاركة قائد القوة الجوية اللواء الطيار “شهاب جاهد” ومدير التدريب الجوي اللواء الركن “نهاد ناطق” وعميد كلية القوة الجوية اللواء الطيار الركن “مهند غالب الاسدي” وعدد من السادة الضباط.

وقال الحلفي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ،” جرى أثناء الاجتماع مناقشة فقرات قانون كلية القوة الجوية الجديد المقرر تشريعه تحت قبة مجلس النواب قريباً بهدف اعداد وتهيئة ضباط طيارين ومقاتلين ومهندسين وفنيين أكفاء وفق أحدث الدراسات والتقنيات المعمول بها دولياً بما يتلاءم مع التطور الحاصل في الطائرات العسكرية الحديثة.

وأضاف الحلفي : إن القانون الجديد سيسهم في تعزيز القوة الجوية العراقية عبر استحداث تخصصات جديدة ورفدها بمقاتلين يتمتعون بالمهارة العالية بالإضافة إلى إمكانية التعاقد مع مدربين دوليين أو محاضرين مهنيين لتعزيز قدرات الطيارين العراقيين وتطوير قابلياتهم القتالية والفنية والهندسية.

كما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع على أهمية تقديم الدعم التام للقوة الجوية العراقية وتسخير الإمكانيات المتاحة لغرض خلق منظومة جوية متكاملة للحفاظ على سيادة البلاد ولتوفر الحماية المناسبة لسماء وأرض وماء بلاد الرافدين من الخروقات العسكرية التي تحدث بين الحين والآخر.

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