الحشد الشعبي ينتشر في 80% من ريف خانقين ويتعهد باعادة النازحين قريبا

2020/09/20 | 16:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد الحشد الشعبي، الاحد، انتشاره في 80% من ريف خانقين في ديالى ، متعهدا ببدء عودة النازحين قريبا جدا.

وقال الناطق باسم محور ديالى بالحشد الشعبي صادق الحسيني لـ /المعلومة/، ان “الوية الحشد الشعبي انتشرت في اكثر من 80% من قرى ريف خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) واتخذت سلسلة اجراءات على الارض بعد خطط الانتشار الاخيرة من اقامة نقاط المرابطة والاحزمة الامنية لدرء مخاطر الارهاب عن القرى”.

واضاف، ان “لجنة مختصة وضعت خطوات عمليا من اجل اعادة عشرات الاسر التي نزحت نهاية 2019 من قرى ريف خانقين من خلال توفير البيئة الامنة في قراها ودفع اي هواجس قلق امنية”، لافتا الى ان “الحشد مصمم على حسم ملف النازحين في ريف خانقين قبل نهاية العام الجاري 2020”.

وكانت عشرات الاسر نزحت من ريف خانقين نهاية 2019 بسبب هجمات داعش الارهابي قبل ان ينجح الحشد الشعبي في حسم الموقف واعادة الاستقرار بنسبة كبيرة.



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