العراق يعلن الموقف الوبائي لكورونا ويسجل المتعافين اكثر من المصابين

2020/09/20 | 16:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليوم لفيروس كورونا بالعراق ليوم الاحد مسجلة 3438 اصابة جديدة و4052 حالة شفاء من الفايروس

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