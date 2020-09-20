الحشد الشعبي يستنفر بخمسة قواطع في ديالى


الحشد الشعبي يستنفر بخمسة قواطع في ديالى
2020/09/20 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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