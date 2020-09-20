صحة نينوى :وزير الصحة يوجه ببناء مستشفى سعة 50 سريرا في قضاء سنجار

2020/09/20 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلنت صحة محافظة نينوى عن بناء مستشفى سعة 50سريرا في قضاء سنجار 110كم شمال غرب الموصلوقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"وزير الصحة وجه بببناء مستشفى داخل قضاء سنجار سعة 50 سرير ا لمعالجة المصابين بكورونا "واوضح ان"الفرق الهندسية في صحة وبلديات نينوى ستشرع بالعمل بالمستشفى خلال الايام القليلة المقبلة "/انتهى

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