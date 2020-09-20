كتلة نيابية لـ/ نينا / : خلافات قانون الانتخابات لا يمكن حلهـا بسهولـة

2020/09/20 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قالت كتلة بيارق الخير النيابية ان الخلافات القائمة حول اكمال قانون الانتخابات الجديد لا يمكن حلها بسهولة .وذكـر رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان " قانون الانتخابات مكتمل لم يتبق منه الا الجداول الملحقة وآلية توزيع الدوائر المتعددة "، مشيرا الى ان " مجلس النواب لا يتحمل مسؤولية تأخير القانون بسبب تفاقم الخلافات ، لانها موجودة اصلا حتى قبل عرض وتشريع القانون ".واضاف ان " الامور السياسية يمكن معالجتها في مجلس النواب ،اما الامور الفنية المتعلقة بالقانون ستصطدم باجراءات المفوضية والحكومة لتطبيقها في الانتخابات المبكرة "، مبينا ان " هناك دعما امميا لتعدد الدوائر الانتخابية باعتباره الأفضل لمعالجة الوضع العراقي حاليا ".واوضح ان " المناقشات مستمرة مع الأطراف السياسية والأممية ومنظمات المجتمع المدني بشأن النظام الانتخابي ".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن عن تحديد السادس من حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة .وصوت مجلس النواب في 24 كانون الاول 2019 على تشريع قانون الانتخابات الجديد ،باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة ، ومنح المقاعد للفائزين بأعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي ./انتهى5

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