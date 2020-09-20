الملعب.. أبرز مشكلات فريق الصقور النسوي

2020/09/20 | 16:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

أكدت إدارة نادي القوة الجوية، ان الفريق النسوي يفتقد الى ملعب خاص به.

وقالت عضو الهيئة الإدارية رشا طالب لـ /المعلومة/ إن “الفريق النسوي بنادي القوة الجوية يفتقد الى ملعب خاص بالتدريبات وهذا الامر هو ابرز مشكلة منذ السنوات الماضية”.

وأوضحت ان “إدارة النادي تحاول توفير كل احتياجات الفريق النسوي بالإمكانات الموجودة، فالملاعب تحتضن تدريبات ومباريات اللاعبات، نوفرها بحسب الظروف الإدارية والمالية للنادي”.

يذكر ان الهيئة العامة للقوة الجوية، انتخبت هيئة إدارية جديدة للنادي في انتخابات جديدة يوم امس.انتهى/25 ل

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