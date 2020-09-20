الصحة تدعو إلى زيارة الاربعين بالانابة وتأمل عدم زيادة الاصابات بكورونا

2020/09/20 | 16:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعتبر وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي يوم الاحد نسبة الاصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد لا يزال محدودا مقاربة بالدول الاخرى التي خففت اجراءات مكفاحة الوباء، وحذر الوزير من ارتفاع نسبة الاصابات بالفيروس في حال عدم التزام الزائرين بالتدابير الوقائية.وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم “قررنا غلق الحدود مع دول الجوار […]

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