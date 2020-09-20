الكاظمي ينتصر لدماء شهداء تشرين ويخلد ذكرهم | تقرير

2020/09/20 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

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مع استمرار الحراك الشعبي المطالب بالحقوق وقرب مرور عام على انطلاق ثورة تشرين وما شهدته من أحداث دامية ومواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والالاف الجرحى، يأتي قرار إقامة صرح الانتفاضة في كل من بغداد والناصرية تخليدا لتضحيات المتظاهرين.تقرير: علياء النداويقراءة: محمد سلامة

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